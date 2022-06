Jak Polacy oceniają swój poziom życia w roku rekordowej inflacji? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Czekamy już na milion elektrycznych aut i sto obwodnic, sto tysięcy mieszkań i tysiąc ekologicznych szkół, do których teraz dołączy tyle samo hal. W całej tej wyliczance jest jeden wspólny mianownik i to jest premier Mateusz Morawiecki, który mnoży obietnice i dodaje kolejne inwestycje, na które dzieli budżetowe pieniądze. Jedyny minus to "zero" po stronie "obietnice w pełni spełnione".

