Jacek Kurski ponownie na czele TVP

Od soboty w kinach nie trzeba już zajmować co drugiego miejsca, ale wciąż obowiązują pewne obostrzenia. Seanse nadal można oglądać wyłącznie w maseczkach. Właściciele - zwłaszcza kin studyjnych - zachęcają, by mimo pewnych niedogodności wybrać się na film. Jeśli teraz małe kina teraz nie odrobią strat, to wiele z nich może na zawsze zniknąć z mapy Polski. Dlatego ruszyła akcja "Powrót do kin studyjnych".

»