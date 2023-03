Inflacja zmusza Polaków do oszczędzania w czasie świąt. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Przegłosowane przez Parlament Europejski przepisy zakładają, że od 2028 roku wszystkie nowo budowane budynki prywatne mają posiadać fotowoltaikę, to także zakaz używania paliw kopalnych do ogrzewania domów - zależnie od decyzji Komisji Europejskiej - od 2035 lub 2040 roku. Niektórzy politycy Zjednoczonej Prawicy mówią, że to uderzy Polaków po kieszeni, ale eksperci zwracają uwagę na to, że zmiany w polityce energetycznej są koniecznie, a na dłuższą metę - bardzo opłacalne.

