26 kwietnia 2019, 16:07

Ostatni album The Cranberries. Partie wokalne nagrała jeszcze Dolores O'Riordan

The Cranberries wydaje swój ósmy studyjny album pod znamiennym tytułem "In the end". Tak jeden z najważniejszych zespołów lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku żegna się z fanami. Album premierę ma ponad rok po śmierci wokalistki grupy Dolores O'Riordan. Artystka zdążyła nagrać partie wokalne do wszystkich jedenastu piosenek.