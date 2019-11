Mężczyzna koło silnika, kobieta za siedzeniem. Tak próbowali przekroczyć granicę

Wydana dokładnie 40 lat temu płyta "The Wall" zespołu Pink Floyd to arcydzieło muzyczne. To z niej pochodzą takie kawałki jak "Another Brick in the Wall, Part 1" czy "Hey You". Przy okazji tej rocznicy warto przypomnieć, co tak frustrowało Rogera Watersa, że postanowił ją nagrać.

»