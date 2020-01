Fokarium szuka wolontariuszy. Wystarczą "dwie sprawne ręce i dużo zapału"

Listy poparcia do nowej KRS mają być jawne - to kolejne orzeczenie, tym razem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wcześniej dokumenty kazał udostępnić Naczelny Sąd Administracyjny. Dla Kancelarii Sejmu ważniejsza jest jednak urzędnicza decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mimo nakazów listy poparcia do nowej KRS wciąż pozostają niejawne.

