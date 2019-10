Obraz odnaleziony w kuchni 90-latki sprzedany za 24 miliony euro

Nowe życie starych rowerów od gorzowian dla gorzowian. Przez kilka miesięcy zbierali nieużywane i popsute jednoślady. Teraz do użytku doprowadzą je więźniowie z gorzowskiego zakładu karnego. Część rowerów trafi do potrzebujących, reszta do miejskiej wypożyczalni. A wszystko by promować ideę upcyklingu.

