Mały chłopiec wpadł do basenu, ojciec zareagował błyskawicznie

1430 zł - tyle może wynieść kwota składki, którą w przyszłym roku każdy przedsiębiorca będzie co miesiąc wpłacać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niedawno Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu na 2020 rok. Według prognoz rządowych średnie wynagrodzenie wyniesie w przyszłym roku 5227 zł. Liczba ta jest ważna dlatego, że od niej wyliczana jest podstawa składek.

