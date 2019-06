"Zawsze tata był wtedy, kiedy był potrzebny"

Wielotysięczna demonstracja i starcia z policją w stolicy Gruzji. Ludzie masowo wyszli na ulice, by zaprotestować przeciwko obecności i wystąpieniu w parlamencie rosyjskiego deputowanego. Próbowali szturmować budynek. W ruch poszły armatki wodne, gumowe kule i gaz łzawiący. Są setki rannych. Do protestu doszło z powodu wystąpienia deputowanego do rosyjskiej Dumy Państwowej Siergieja Gawriłowa, który w gruzińskim parlamencie przemawiał po rosyjsku z miejsca przewodniczącego. W wyniku protestów przewodniczący parlamentu Irakli Kobachidze podał się do dymisji.

