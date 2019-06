Nowa huśtawka, plac zabaw w ogrodzie premiera i młodzież w Sejmie. Atrakcje Dnia Dziecka

Od lipca wzrosną ceny prądu dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Podwyżek miało nie być - zapewniał o tym premier i ministrowie. Ręczył za to PiS i tuż przed końcem roku ekspresowo przeprowadził w Sejmie ustawę na ten temat, ale po wyborach okazuje się, że rząd nie przekonał Komisji Europejskiej, że ustawa jest zgodna z unijnymi regułami. To, zdaniem ekspertów, było do przewidzenia. Ceny zatem wzrosną, a pośrednio - w portfelach może to odczuć każdy z nas.

»