Dwugłowy jadowity wąż znaleziony w ogródku

Dwugłowy wąż znaleziony na jednej z posesji w amerykańskim Stanie Wirginia. Był to jadowity Mokasyn Miedziogłowiec. Dwugłowe węże niezwykle rzadko przeżywają na wolności.

Wąż ma 15,5 centymetra. Został już przebadany przez specjalistę od gadów - herpetologa. To właśnie on jest autorem tego nagrania. Jak tłumaczy w wywiadzie dla ABC, lewa głowa węża ma dominujący przełyk, prawa głowa ma za to lepiej wykształcone gardło pod kątem jedzenia.

Węże z dwiema głowami niezwykle rzadko można spotkać na wolności. Powstają podobnie, jak syjamskie bliźnięta. Ich szanse na przeżycie w naturze są bardzo małe. Dwie głowy sprawiają że często nie są w stanie dostatecznie szybko zareagować na atak.

Ten okaz jest jeszcze młodym osobnikiem. To Mokasyn Miedziogłowiec. Gatunek można spotkać właśnie w tamtym rejonie Ameryki Północnej. Jest jadowity i gdy jest dorosły, osiąga długość nawet metra. Dwugłowy wąż niedługo znajdzie swój nowy dom w ZOO.

Źródło: Fakty po południu