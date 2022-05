DVB-T2 obejmie całą Polskę. Co trzeba wiedzieć?

DVB-T2 - nowy standard telewizji naziemnej w Polsce. Trzeba mieć odpowiedni sprzęt DVB-T2 to nowy standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, który stopniowo wprowadzany jest... Standard cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC już od najbliższego poniedziałku obejmie większość kraju. Do północno-zachodniej Polski dołączają województwa podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie oraz część Wielkopolski, Mazowsza i Lubelszczyzny.

- Mamy lepszą jakość wideo, a z drugiej strony lepszą jakość dźwięku. Ponadto pojawia się przestrzeń do tego, że jeżeli nadawcy będą sobie tego życzyli i właściwi regulatorze na to pozwolą, no to mogą się pojawić nowe programy telewizyjne również nadawane w jakości High Definition - mówi Maciej Staszak, wiceprezes zarządu firmy Emitel i ekspert rynku telewizyjnego.

Posiadacze telewizorów zakupionych nie dawniej jak dwa lata temu powinni spać spokojnie. Od kilku lat przepisy nakazują producentom montowanie specjalnych tunerów. Starsze telewizory potrzebują dekodera. - Trzeba mieć po prostu odpowiedni telewizor bądź odpowiedni dekoder. Tutaj mała uwaga. Ta zmiana nie dotyczy tych osób, które korzystają z telewizji satelitarnej bądź telewizji kablowej, bo tam dekoder dostarcza dostawca usługi - wyjaśnia Witold Tomaszewski, rzecznik prasowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nowy standard uwalnia częstotliwości

Kampania informacyjna o DVB-T2 zaczęła się w 2021 roku. Informacje o nowym standardzie dotarły także do seniorów. Wykluczonych ma być coraz mniej. Miesiąc temu mowa była o nawet dwóch milionach gospodarstw domowych. - Obecnie pojawia się w przestrzeni 1,5 miliona - twierdzi Maciej Staszak.

Ci, którzy nie wymienili jeszcze sprzętów na nowe, cały czas mogą liczyć na dofinansowanie. Wnioski składać można na stronach rządowych - otrzymać można do 100 złotych na nowy dekoder i do 250 złotych na nowy telewizor. Samo podłączenie dekodera też nie powinno sprawić większych problemów. A po co to wszystko? - Pasmo, które do tej pory było wykorzystywane przez naziemną telewizję cyfrową, ma zostać przeznaczone na szerokopasmowy rozwój dostępu do internetu - wyjaśnia Maciej Staszak.

