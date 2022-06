Drożyzna uderza w organizacje pozarządowe. "Zaskakuje nas każdy rachunek, który otrzymujemy"

Choć polski KPO został zaakceptowany przez Brukselę, to do wypłaty unijnych pieniędzy konieczne jest w spełnienie określonych warunków dotyczących systemu sprawiedliwości, ale nie tylko. Sama nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to za mało, by do Polski popłynęły dziesiątki miliardów złotych z Funduszu Odbudowy.

