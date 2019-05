Docs Against Gravity wystartowało w 6 miastach

Równość wszystkich obywateli, także mieszkańców wsi, w dostępie do lekarzy czy unijnych pieniędzy, dopłaty dla rolników, dopłaty do odnawialnych źródeł energii - to propozycje Koalicji Europejskiej w ramach jej programu rozwoju wsi. Przed eurowyborami politycy Koalicji obiecują też zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów.

