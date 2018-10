Wkrótce może zostać główną przyczyną zgonów, jej objawy często są mylone

Od poniedziałku na Węgrzech obowiązuje nowe prawo. Bezdomni będą traktowani jak kryminaliści. Nowe prawo zakazuje zamieszkiwania w przestrzeni publicznej, a to w praktyce oznacza, że bycie bezdomnym staje się nielegalne i można za to trafić do aresztu. Węgierski rząd tłumaczy, że chce walczyć z bezdomnością. Przeciwnicy mówią, że to absurd. Zniknięcie tych ludzi z ulicy nie sprawi, że zniknie ich problem. ONZ uznała nowe przepisy za "okrutne i niezgodne z prawem międzynarodowym".

