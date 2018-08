Na koncie zbiórki ma już ponad 4 miliony 990 tysięcy złotych, ale wciąż brakuje kilkuset tysięcy. Dawidek Drapacz z Opola od urodzenia choruje na rzadką chorobę: jego tętnice są za wąskie, a tętniczki płucne - niedrożne. Do tego chore serce, o które walczą najbliżsi. Ratunkiem ma być operacja w Stanford, ale to koszt ponad 5 milionów złotych.

"Niesamowite, co ludzie o dobrych sercach potrafią zrobić"

Zbiórkę na operację dla Dawida zorganizował portal siepomaga.pl



Do 5 milionów jeszcze brakuje. Mały Dawidek walczy o życie, pomóc może każdy Licznik wariuje, ale do 5 milionów jeszcze troszkę brakuje. To między innymi dzięki Państwu mały Dawid ma szansę na operację w Ameryce. Ma tak poważną wadę serca i płuc, że bez tej operacji może się udusić.



Bez pomocy Dawid umrze w mękach. Operacja kosztuje miliony To jest wyścig z czasem, a amerykański Stanford to jest jedyny ośrodek, w którym można zoperować dwuletniego Dawida. Operacja kosztuje 5 milionów - udało się zebrać połowę. W powodzenie akcji wierzą rodzice Emila, który miał tę samą wadę serca,... "Licznik nam oszalał". Dwuletni Dawid coraz bliżej operacji Można już zacząć ustalać termin operacji w amerykańskim Stanford. W czwartek w "Faktach" mówiliśmy o dwuletnim Dawidzie, który potrzebuje pieniędzy na operację serca. Dzięki Państwa natychmiastowej pomocy może się udać.

Autor: Katarzyna Sosulska / Źródło: Fakty po południu TVN24