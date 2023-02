Chór dzieci z Ukrainy wyruszył w charytatywną trasę koncertową

Wołodymyr Zełenski prezydentem Ukrainy jest od 2019 roku. Tyle samo czasu jest politykiem. Zaczynał jako aktor komediowy, a do polityki wszedł jako kompletny amator. Jego ojczystym językiem jest rosyjski, ale dziś to on stoi na czele kraju, który opiera się rosyjskiemu imperializmowi.

»