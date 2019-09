Wychodzili z autobusu, runął na nich płot

Projekt ustawy o jawności majątków polityków i ich rodzin trafił wreszcie do Sejmu. Premier Mateusz Morawiecki obiecuje, że regulacja zostanie uchwalona jeszcze w tej kadencji. To jednak mocno wątpliwe, bo przed nami ostatecznie posiedzenie Sejmu i także ostatnie posiedzenie Senatu tej kadencji. To, że taka ustawa powstanie, PiS obiecywał kilka miesięcy temu, gdy pojawiły się wątpliwości co do działki we Wrocławiu posiadanej przez żonę Mateusza Morawieckiego.

