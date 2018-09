Blisko 3 tysiące miejsc w całym kraju. Narodowe Czytanie "Przedwiośnia"

Dwulatek na gigancie. We Włocławku - maluch sam wyszedł ze żłobka. Nie tylko z budynku, ale i poza ogrodzenie. Wędrował osiedlowymi uliczkami. Aż wzbudził niepokój i zainteresowanie przypadkowych przechodniów. To oni zaczęli poszukiwania opiekunów dziecka. Ze strony personelu placówki - reakcji nie było. I to nie jest wytłumaczenie - że to był pierwszy dzień tego chłopca w żłobku. Zastępca Prokuratora Generalnego polecił wszczęcie postępowania karnego w tej sprawie.

