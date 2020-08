"Ta droga wymaga jakichś rozwiązań, chociażby przejścia dla płazów"

67-letni mieszkaniec Cieszyna, który zdaniem śledczych mógł doprowadzić do katastrofy drogowej w Kleszczowie, w której zginęło 9 osób a 7 zostało rannych, został przesłuchany. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Prokurator złożył wniosek do sądu o tymczasowy areszt.

