Banery z wizerunkiem "Łupaszki" na wieżowcach w Białymstoku

Przed pustym biurkiem i zablokowanym komputerem - tak w czwartek pracę zaczął w Sądzie Rejonowym w Olsztynie sędzia Paweł Juszczyszyn. Jest gotowy do orzekania, ale do niego nie dopuszczany. Izba Dyscyplinarna - nie uznawana przez Sąd Najwyższy - zawiesiła go w czynnościach. Co oburza sędziów, nie tylko w kraju - słowa wsparcia Juszczyszyn słyszy miedzy innymi od szefa Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów.

