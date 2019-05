Pierwsza taka wystawa w USA. "Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko"

Poznań po raz kolejny stał się gospodarzem światowego biegu Wings for Life. Już w najbliższą niedzielę na polskiej linii startu stanie 8 tysięcy biegaczy. Na całym świecie będzie ich ponad sto tysięcy. Wszyscy biegną w jednym celu - by pomóc tym, którzy sami biec nie mogą. Jak co roku meta będzie gonić uczestników, ale przypominamy, by w niedzielę dobrze się rozgrzać, bo prowadzący samochód pościgowy Adam Małysz ma zamiar dodać więcej gazu niż dotychczas.

