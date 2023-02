Andrzej Poczobut skazany. "Zdajemy sobie sprawę, że nie doczekamy powrotu syna do domu"

Białoruski sąd skazał Andrzeja Poczobuta na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze Proces był polityczny, zarzuty zmyślone i sfingowane, a wyrok nigdy w tej sprawie nie powinien... Andrzej Poczobut w środę usłyszał wyrok skazujący go na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Poczobut był oskarżony o podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu, bo - dla białoruskich władz - właśnie tym jest mówienie o Armii Krajowej. Na ogłoszenie wyroku do sali sądowej wpuszczono tylko rodzinę Andrzeja Poczobuta i białoruskie rządowe media.

- Na salę wpuścili tylko rodzinę Andrzeja, a reszta to byli milicjanci. Ubrani jak cywile. Siedzieli i przedstawiali się po chamsku, że oni są rodziną. Także nikt z naszych kolegów z Grodna nie dał rady zobaczyć Andrzeja - mówi Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi.

Rodzice i żona Andrzeja Poczobuta zobaczyli go drugi raz od niemal dwóch lat, córka po raz pierwszy od dwóch lat. Nie mieli szans nawet na krótką rozmowę - mówi Stanisław Poczobut, ojciec dziennikarza, w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

- Czas spędzony w areszcie dał mu się we znaki. Twarz Andrzeja zmarniała. Nie mogliśmy z nim porozmawiać, ale patrzył na nas i pokazywał rękami, żebyśmy się trzymali, że jakoś to będzie. Podczas ogłoszenia wyroku był bardzo dzielny. Trzymał głowę w górze, miał pewne spojrzenie - opowiada Stanisław Poczobut w rozmowie z Wirtualną Polską.

Ojciec Andrzeja Poczobuta nie ma złudzeń, że kiedykolwiek jeszcze zobaczy syna. - Gdy usłyszeliśmy o ośmiu (latach - przyp. red.) w więzieniu o zaostrzonym rygorze, poczuliśmy ogromny ból. Mam 80 lat, żona 79 lat. Zdajemy sobie sprawę, że nie doczekamy powrotu syna do domu. Nie zobaczymy już naszego dzielnego chłopca - dodaje.

Wyrok najprawdopodobniej zostanie zaskarżony. Andrzej Poczobut zostanie w więzieniu w Grodnie do momentu rozpatrzenia apelacji. Chyba nikt nie spodziewa się, że apelacja cokolwiek zmieni. Podobnie jak jakiekolwiek kroki dyplomatyczne.

Reakcja Polski

Białoruski reżim nie zdołał złamać Andrzeja Poczobuta. Ruszył pseudoproces Pseudoproces dziennikarza Andrzeja Poczobuta odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Bliscy zobaczyli... Wydarzenia z Ukrainy odbiły się głośnym echem w Polsce. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępił skazanie Andrzeja Poczobuta w pokazowym procesie.

Szef MSWiA zdecydował dodatkowo o zamknięciu jednego z przejść granicznych z Białorusią - w Bobrownikach. Rząd nie potwierdził, że jest to odpowiedź na wyrok.

Na polską listę sankcyjną mają trafić kolejne osoby związane z reżimem Łukaszenki. - Aby ci, którzy reprezentowali aparat represji władz białoruskich, zostali niezwłocznie objęci przez Polskę oraz Unię Europejską sankcjami personalnymi - powiedziała w Sejmie posłanka Małgorzata Gosiewska.

W środę - późnym popołudniem - do polskiego MSZ został wezwany charge d'affaires Białorusi. - Przekazaliśmy mu nasze stanowisko, że ani tego wyroku nie uznajemy za sprawiedliwy, że traktowanie Andrzeja Poczobuta i w ogóle Polaków na Białorusi, w ogóle wszystkich też ludzi zaangażowanych w proces walki o wolność tego państwa, jest na Białorusi haniebne - przekazuje Łukasz Jasina, rzecznik MSZ.

Białoruski dyplomata powiedział szefowi polskiego MSZ właściwie to samo, co reporterowi TVN24, że nie ma działań wymierzonych w Polaków.

Ogromne wsparcie

Ostatnie zdjęcia Andrzeja Poczobuta, jakie zostały upublicznione, zostały zrobione w połowie stycznia. Widać na nich, jak bardzo dziennikarz jest wychudzony. - Zauważyłem, że ma bliznę na czole, której wcześniej nie miał, świeżą bliznę. To może być dowód na to, że używano wobec niego takiej już bardzo bezpośredniej przemocy - mówi Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej", przyjaciel Poczobuta.

W środę przeciwko politycznemu wyrokowi protestowali w Gdańsku i Białymstoku i Białorusini i Polacy. - Jestem załamana tym wyrokiem. Teraz, jak zobaczyłam go ostatnio, to zupełnie inny człowiek, a przecież on nie ma jeszcze 50 lat - mówi Lucyna Klimaszewska, współpracowniczka Andrzeja Poczobuta.

Chociaż wiedzą, że nic nie da się zrobić, żeby pomóc uwięzionemu przez białoruski reżim Andrzejowi Poczobutowi, to obiecują, że będą protestować do skutku. Bartosz Wieliński, który zna się z Andrzejem Poczobutem od lat, zdradza, że wiadomości o akcjach wsparcia jakimś cudem docierają do uwięzionego dziennikarza. - Ja wiem, ze swoich źródeł, że on wie o tym, co my dla niego w Polsce robimy. Mimo grubych murów, pilnie strzeżonych przez wartowników z psami, z karabinami, te wieści do Białorusi dochodzą i Andrzej o tym sobie doskonale zdaje sprawę, że nie jest sam - przekonuje Bartosz Wieliński.

Autor: Martyna Olkowicz / Źródło: Fakty po południu TVN24