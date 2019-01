Sąd: Alec Baldwin winny napaści na Polaka

We wtorek przed godziną 21 w zachodniopomorskim Cieszynie ratownicy zostali wezwani do pożaru mieszkania w domu wielorodzinnym. Kiedy próbowali wejść do środka, wybuchła butla z ulatniającym się gazem. Strażacy, którzy stali przed drzwiami budynku, trafili do szpitali. Mieszkanie, w którym wybuchła butla, na razie nie nadaje się do ponownego zamieszkania.

