"Kto może, niech pomaga". Szlachetna Paczka rozkręca się na dobre

Sąd w Olsztynie rozpatrywał apelację w sprawie cywilnej. W pierwszej instancji wyrok wydał sędzia powołany przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W komunikacie olsztyński sąd pisze, że "w świetle wyroku TSUE, taka sytuacja może budzić wątpliwości, czy zapadłe w sprawie orzeczenie zostało wydane przez osobę do tego uprawnioną". Dlatego sąd domaga się pokazania list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Według PiS decyzja sądu to droga do anarchii.

