Stowarzyszenie prokuratorów apeluje do Ziobry w sprawie śledztwa w Ministerstwie Sprawiedliwości

W Jaskini Wielkiej Śnieżnej trwa akcja ratunkowa dwóch grotołazów, którzy weszli do niej w czwartek. Jedyne, co do tej pory udało się odnaleźć, to ekwipunek dwóch poszukiwanych mężczyzn - między innymi uprzęże do wspinaczki. Ratownicy nie tracą jednak determinacji. Podejrzewają, że są już blisko miejsca, gdzie powinni być grotołazi. Polakom w akcji pomagają ratownicy górscy ze Słowacji.

»