10 sierpnia 2019, 17:08

Roksana Węgiel śpiewająco zaprasza na Top of the Top Sopot Festival

We wtorek 13 sierpnia rusza Top of the Top Sopot Festival. To wydarzenie, na którym nie zabraknie największych gwiazd polskiej i światowej muzyki. Na scenie zobaczymy ponad 60 artystów, w tym 14 z zagranicy. Na festiwalu wystąpią też młodzi artyści - między innymi Adamo Rudnik i Roksana Węgiel, którzy byli gośćmi sobotniego wydania "Faktów po Południu" TVN24.