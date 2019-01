25 stycznia 2019, 16:23

Matka bliźniąt miała umrzeć po DMSO. Czym jest ta substancja?

DMSO, czyli dimetylosulfotlenek. To po wlewie z tej substancji miała umrzeć 36-letnia pacjentka kliniki medycyny naturalnej z Poznania. DMSO to toksyczna substancja, o działaniu podobnym do działania pestycydów i sarinu. Może powodować rozpad czerwonych krwinek. W laboratoriach chemicznych stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik, ale są osoby, które wierzą, że leczy rozmaite przypadłości. DMSO można bez problemu kupić w sklepach zielarskich, ale lekarze ostrzegają: nie wolno podawać żadnych niedopuszczonych do stosowania w leczeniu substancji chemicznych.