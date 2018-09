3000 plus dla kół gospodyń wiejskich. "To chwyt wyborczy"

Przed pierwszym dzwonkiem nie mieli szans, a teraz to już ostatni dzwonek, by złożyć wniosek o wyprawkę szkolną dla niepełnosprawnego dziecka. W wielu miejscach Polski w piątek mija ostateczny termin. Rodzice mają prawo do takiego dodatku od lat. Ale w tym roku w związku z programem 300 plus pojawiło się proceduralne i informacyjne zamieszanie. Specjalne rozporządzenie rząd przyjął dopiero 17 września.

