18 osób w jednym samochodzie. Złapało ich wojsko, zostaną deportowani

Na filmie widać jak dominikańscy żołnierze zatrzymują auto. W środku było kilkunastu Haitańczyków, w tym kobieta z dzieckiem.

Według tamtejszych mediów byli to nielegalni imigranci. Wszyscy trafili do aresztu i mają zostać deportowani do swojego kraju.

Sąsiadujące z Dominikaną Haiti to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Większość społeczeństwa żyje w skrajnej biedzie. Dlatego wielu Haitańczyków próbuje przedostać się do bogatszej Dominikany. Tam pracują za kilka dolarów dziennie, często w złych warunkach. Mimo to są one lepszy niż w rodzinnym Haiti.

Źródło: Fakty po południu