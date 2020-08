W szpitalu podano mu zastrzyk. Kilkanaście godzin później 17-miesięczny Maks już nie żył

To były jego pierwsze wakacje. Pod koniec pobytu w Jastrzębiej Górze 17-miesięczny Maksymilian dostał kataru, niedługo później zaczął ciężko oddychać.

- Przytulałam go do siebie i pod dotykiem zaczęłam wyczuwać takie dziwne rzężenie. To było coś bardzo niepokojącego, ponieważ Maksio nigdy tak nie oddychał. U niego nie było problemów ze zdrowiem - opowiada Maja Marusiak, mama Maksymiliana.

Tragedia nad morzem. Policjant na urlopie zapłacił najwyższą cenę, ale uratował 12-latkę Zapłacił najwyższą cenę za uratowanie życia 12-letniej dziewczynki, która topiła się w morzu.... Rodzice chłopca wszędzie szukali pomocy - dzwonili do szpitali i na numery alarmowe. W końcu przekierowano ich do lekarza dyżurnego w puckim szpitalu.

- Niestety pod żadnym z (numerów - przyp. red.) telefonów, które znalazłem, nikt nie odpowiadał. Albo było już po godzinach pracy, albo takie telefony nie istniały - wspomina tata chłopca Mariusz Panek.

Zastrzyk miał ułatwić oddychanie

Rodzice Maksa zdecydowali, że sami pojadą do szpitala w Pucku. Po wypełnieniu ankiety dotyczącej koronawirusa zostali przyjęci.

- Pani doktor poleciła podciągnąć do góry koszulkę, zbadała dziecko stetoskopem, ale to było takie dotknięcie dziecka trzy razy. Uspokoiła mnie, bo powiedziała, że ona nic niepokojącego nie słyszy, żadnego oddechu - relacjonuje mama Maksymiliana.

Dwie rodziny, ta sama dramatyczna walka. "Musimy uzbierać aż dziewięć milionów złotych" Dwie rodziny dwóch maleńkich dziewczynek mają jedno wielkie marzenie - pokonać chorobę, która... Lekarka nie zleciła żadnych badań. Zamiast tego zaproponowała podanie zastrzyku.

- Nie podała mi nazwy tego zastrzyku, natomiast powiedziała, że to będzie zastrzyk, który ułatwi (dziecku - przyp. red.) oddychanie. Nie zapytała mnie o to, czy dziecko jest na coś uczulone, nie zapytała o wagę dziecka - mówi mama Maksa.

Jednocześnie pani Maja dodaje, że zapytała lekarkę, czy dziecko będzie mogło oddychać, "bo przed nimi długa droga". W odpowiedzi usłyszała, że "zastrzyk ułatwi oddychanie".

Sprawę bada prokuratura

Do domu w Łańcucie rodzina dotarła nad ranem. Około godziny 9 Maksymilian przestał oddychać.

- Maja zaczęła reanimację, ja złapałem od razu telefon i zadzwoniłem na 112. Przyjechała na początku jedna karetka pogotowia z Łańcuta. Następnie po jakimś czasie z Rzeszowa z lekarzem - wspomina tata Maksymiliana.

Po ponadgodzinnej reanimacji dziecko zmarło. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Maksymiliana na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez lekarkę i nieumyślnego spowodowania śmierci.

- Dla ustalenia przyczyny zgonu niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych badań specjalistycznych, w szczególności badań histopatologicznych - wyjaśnia prokurator rejonowy w Łańcucie Marek Jękot.

Dokładną przyczynę śmierci Maksymiliana ma wyjaśnić sekcja zwłok.

Autor: Paula Przetakowska / Źródło: Fakty po południu TVN24