Według nieoficjalnych informacji "Faktów" TVN prawdziwym autorem projektu ustawy, która miała gwarantować prezesom państwowych spółek utrzymanie stanowisk na lata, miał być prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. I to on miał do niej przekonać Jarosława Kaczyńskiego. Ustawa trafiła do kosza, ale pytanie, czy przed wyborami nie wróci do Sejmu ponownie.

