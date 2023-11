"Zaopatrzcie się w popcorn. Polska ma teraz dwa rządy". Europejskie media przyglądają się sytuacji na polskiej scenie politycznej

- Agencja dpa, której depesze powielają niemieckie portale, nazywa ten cały polityczny teatr "szopką" czy "kabaretem", jest to rzeczywiście jednoznaczne. Niemieckie media piszą, że jest to taktyczny manewr, który ma umożliwić tylko przedłużenie władzy PiS - informuje Bartosz Dudek, redaktor naczelny polskiej sekcji Deutsche Welle.

Zwracają uwagę na kontakty z Brukselą

- Brytyjczyków ten cały teatr, który odbywa się w Polsce, zaskakuje, choć gdyby przyjrzeć się tym wszystkim komentarzom, które od wyborów do dzisiaj pojawiały się w brytyjskich mediach, to da się zauważyć, że wieje optymizmem. Że rzeczywiście piąty co do wielkości kraj w Unii wraca do tej Unii po latach takiego odizolowania, dystansowania się do Brukseli i bycia partnerem niegrzecznego chłopca Europy, czyli Viktora Orbana, który ewidentnie przez wiele lat ignoruje zasady praworządności - informuje Artur Kieruzal, korespondent Radia 357 w Londynie.