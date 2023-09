Zagraniczne media wracają do sporu na linii Warszawa-Kijów. "Wybory zbliżają się wielkimi krokami, a głosy rolników są kluczowe"

Spór Polski i Ukrainy - do tej pory niezachwianych sojuszników - wprawił w osłupienie zagraniczne media. Dziennikarze pytają, po co polskiemu rządowi zaostrzanie konfliktu z Kijowem. Większość z nich sugeruje, że ma to związek z kampanią wyborczą i walką o głosy polskiej wsi.