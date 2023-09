Zagraniczne media reagują na słowa premiera. "Retoryka rządzącej partii staje się coraz bardziej wojownicza przed wyborami"

Niemiecki "Spiegel" pisze, że "w wywiadzie telewizyjnym premier Mateusz Morawiecki mówił o wstrzymaniu dostaw broni na Ukrainę i tym samym wywołał zamieszanie. Nie jest jasne, czy to oświadczenie było zamierzone". Równie ostrożnie do sprawy podchodzi niemiecki dziennik "Tagesschau: "kontekst wywiadu sugerował, że prawdopodobnie nie miał on na myśli całkowitego wstrzymania dostaw polskiej broni do Kijowa".