Zagraniczne media piszą o zmianach w TVP. "Nowy, prounijny rząd Polski podjął radykalne kroki"

Poprzednia władza barykaduje się w redakcjach, obecna władza podejmuje radykalne kroki - tak w skrócie zagraniczna prasa opisuje to, co dzieje się wokół mediów publicznych w Polsce. Dziennikarze podkreślają, jaką propagandę uprawiała TVP za czasów PiS-u, ale i relacjonują wątpliwości, a nawet zarzuty, wobec sposobu jej naprawy.

Nikt nie jest zaskoczony, że ultrakonserwatywna partia Prawo i Sprawiedliwość kurczowo trzyma się władzy, by nie stracić kontroli nad polskimi mediami publicznymi, które przez osiem lat służyły jej jako narzędzie propagandy - tak swój komentarz dotyczący sytuacji w Polsce rozpoczyna dziennikarka hiszpańskiego dziennika "El País", ale - jak dodaje - w tej sprawie nastąpiło wiele zwrotów. "Nikt nie spodziewał się, że PiS zajmie siedziby tych mediów i zabarykaduje się w nich na kilka dni, by uniemożliwić dostęp do swoich biur nowym szefom" - wskazuje dziennikarka.