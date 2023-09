O wyborach, aferze wizowej i "trumpistach w Europie". Zagraniczne media piszą o Polsce

System w rękach władzy

Zajmujący się sytuacją w poszczególnych krajach Unii portal EUobserver z niepokojem przygląda się sytuacji w Polsce na niewiele ponad dwa tygodnie przed wyborami. "Opozycja ma oczywiście szansę na wygraną, tyle że jej przeciwnikiem w tych wyborach jest nie tylko partia rządząca, ale cały system, który za nią stoi, a który został tak zaprojektowany, żeby faworyzować tylko jedną stronę. W relacjach zagranicznych mediów tyle samo miejsca co samym wyborom, powinno się poświęcać temu, że są one fundamentalnie nieuczciwe" - przekonuje EUobserver.

"W tych wyborach chodzi o coś więcej niż demokrację"

"W tych wyborach chodzi o coś więcej niż demokrację" - piszą z kolei dziennikarze arabskiej Al-Dżaziry i mają na myśli nie tylko Polskę, ale także Słowację, która nowy parlament będzie wybierać już w tę sobotę. "Jeśli w Polsce wygra PiS, a w Słowacji partia Smer, to będzie to oznaczało wzmocnienie populistycznego, nieliberalnego trendu w Środkowej Europie i pogłębi erozję procesu demokratyzacji tego postkomunistycznego regionu. Co więcej, może to w istotny sposób wpłynąć na politykę Unii Europejskiej w stosunku do Ukrainy i osłabić poparcie wspólnoty dla Kijowa" - wyjaśnia Al-Dżazira.