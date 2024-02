Zagraniczne media piszą o Polsce. "Kraj w bezprecedensowym kryzysie instytucjonalnym"

Polityczna zmiana w Polsce jest dla Europy i świata fenomenem. Zagraniczne redakcje wysyłają do Polski swoich korespondentów, by z bliska się jej przyjrzeli. Odnotowują wzrost zainteresowania polskim parlamentaryzmem wśród młodych ludzi, a także trudności w naprawianiu instytucji.

To próba dramatycznego powrotu do władzy - tak środowe sceny przed polskim Sejmem opisuje portal Politico. "Walka toczyła się o to, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni zostać wpuszczeni do Sejmu. Zostali skazani i osadzeni w więzieniu za nadużycia władzy. Zanim ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda, bliski sojusznik PiS" - donosi Politico.

Brukselski portal ocenia, że PiS próbuje wykorzystać sprawę dwóch byłych posłów jako kolejny argument w swojej narracji, że nowy rząd Donalda Tuska prowadzi brutalną walkę z praworządnością. Te wysiłki nie wpływają na odwrócenie politycznych losów partii Jarosława Kaczyńskiego, która traci poparcie, a zdaniem agencji Reuters mogą tylko pogłębić paraliż procesu legislacyjnego w Polsce. "Prawnicy twierdzą, że ta sprawa jest przykładem chaosu w polskim systemie prawnym po zmianach wprowadzonych przez PiS" - informuje Reuters.

Polska stoi w obliczu kryzysu konstytucyjnego - podsumowuje brytyjski "The Daily Telegraph", dodając, że sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wasika dolała tylko oliwy do ognia wokół sporu, który ujawnił głębokie podziały w polskim porządku politycznym i sądowniczym. "Donald Tusk wykorzenienie stronniczości, korupcji i kumoterstwa, które jego zdaniem kwitły w instytucjach państwowych za rządów Prawa i Sprawiedliwości, uczynił priorytetem od czasu wyboru nowego, liberalnego rządu w październiku" - zaznacza "The Daily Telegraph". Dlatego - jak podkreśla niemiecki "Die Welt" - walka o dalsze losy Kamińskiego i Wąsika jest tylko częścią znacznie większej bitwy między nowym rządem a partią PiS i ich sojusznikiem Andrzejem Dudą.

Zagraniczne media o sytuacji w Polsce. "Co się u licha dzieje?" Angelika Maj/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Wyzwanie dla nowej władzy

"The Economist" zwraca uwagę, że największym wyzwaniem dla nowej władzy jest teraz odpolitycznienie sądownictwa. "Posłowie partii PiS, którzy chętnie obsadzali sądy, gdy byli u władzy, potępiają porządki Adama Bodnara, nazywając je zamachem stanu. Różnica polega na tym, że tam, gdzie PiS przejął kontrolę nad sądownictwem, Bodnar chce ją oddać" - wyjaśnia "The Economist". "Financial Times" przypomina jednak, że to nie będzie łatwe, bo kolejne próby przeprowadzenia reform przez Donalda Tuska spotykają ze zdecydowanym oporem Andrzeja Dudy. "Konfrontacja między Tuskiem a Dudą pogrążyła kraj w bezprecedensowym kryzysie instytucjonalnym, a prezydent albo zawetował nowe przepisy, albo skierował je do Trybunału Konstytucyjnego" - tłumaczy "Financial Times". Jak dodaje gazeta - wypełnionego sędziami mianowanymi przez PiS.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zagraniczne media komentują zmiany w TVP i wytykają politykom PiS hipokryzję

"Newsweek" zwraca też uwagę na ostatnią, zaskakującą deklarację polskiego prezydenta. "Prezydent Andrzej Duda powiedział w środę dziennikarzom, że wierzy, iż były prezydent Donald Trump dotrzyma obietnicy zakończenia wojny na Ukrainie w ciągu 24 godzin" - podkreśla "Newsweek". Dziennikarze odwołują się słów Andrzeja Dudy, który zapewniał, że wszystko, co obiecał mu Trump, zostało spełnione.

Do Donalda Trumpa i sytuacji w Polsce odnosi się też felietonistka "The New York Times", która pisze wprost - w Polsce zobaczyłam to, co druga kadencja Trumpa może zrobić Ameryce. "Polska jest krajem, który właśnie przeszedł przez coś podobnego do tego, co zwolennicy Trumpa mają nadzieję wprowadzić w drugiej kadencji. Jej instytucje zostały wydrążone. Wielu doświadczonych i neutralnych sędziów zostało zastąpionych przez ideologów. Teraz ten kraj próbuje się naprawić, dlatego poleciałam tam w zeszłym miesiącu" - można przeczytać w "The New York Times". Autorka dodaje jednak, że choć jej pobyt w Warszawie był inspirujący, był także wyjątkowo otrzeźwiający, bo szybko stało się jasne, jak skomplikowane jest naprawianie demokracji, która była systematycznie osłabiana.

Autorka/Autor:Angelika Maj

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS