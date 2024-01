Zagraniczne media informują o "batalii o praworządność" w Polsce. "Lista walk jest długa"

Spór w Polsce dotyczy już nie tylko próby odzyskania kontroli nad mediami publicznymi czy wymierzenia sprawiedliwości byłym szefom CBA i jednocześnie członkom rządu PiS skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. Teraz bój toczy się także o odpolitycznienie prokuratury. "Bodnar rozgniewał PiS i Dudę, odsuwając prokuratora krajowego Dariusza Barskiego (...). PiS przyjął ustawę uzależniającą jego powołanie i odwołanie od zgody prezydenta, co było elementem szerszych wysiłków mających na celu umocnienie partyjnych lojalistów na szczeblach władzy" - napisano w artykule. Politico wskazuje, że Adam Bodnar zmianę na stanowisku prokuratora krajowego traktuje jako element szerszej walki o "przywrócenie Polsce statusu liberalnej demokracji". A to cel, którego nie da się osiągnąć bez reformy Krajowej Rady Sądownictwa.

"W ciągu ośmiu lat sprawowania władzy PiS przeciwstawił się Brukseli i przeprowadził reformę Krajowej Rady Sądownictwa, tak by większość jej członków była wybierana przez polityków, a nie sędziów" - informuje "Financial Times". Dziennik cytuje wypowiedź ministra sprawiedliwości, który podkreślał, że nowelizacja ustawy o KRS jest niezbędna do przywrócenia bezstronności sądów, ale brytyjscy dziennikarze oceniają, że to nie będzie łatwe. "Duda, sam wywodzący się z PiS, już stanął po stronie opozycji w ostrej reakcji na próby usunięcia lojalistów partii i przebudowy instytucji państwowych przez nowego premiera" - zaznacza "Financial Times".