Wynalazek Polaków ratuje życie dzieciom. Implant, który obrasta tkanką kostną i się rozpuszcza

Dzięki grantowi, który w 2019 roku firma Syntplant uzyskała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, już udało się pomóc kilkunastu osobom. Pacjenci z urazami w obrębie kości są poddawani szczegółowej diagnostyce. Na podstawie obrazów uzyskanych dzięki tomografii komputerowej inżynierowie tworzą zindywidualizowany model implantu, który następnie jest drukowany, sterylizowany i wszczepiany. Innowacją jest to, że implant jest bioresorbowalny, biowchłanialny. - Nasz implant się rozpuści po pewnym czasie w bezpieczny sposób w ciele pacjenta. On zaniknie, go nie będzie. Ale to, że ten implant również jest kościotwórczy, spowoduje, że zanim on zaniknie, w to miejsce powinna wrosnąć tkanka kostna pacjenta, jego naturalna - podkreśla dr inż. Małgorzata Muzalewska z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn na Politechnice Śląskiej.