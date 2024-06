Holendrzy już wybierają europosłów. "Nawet jeśli głosujesz na kogoś, kogo nie popieram, to i tak powinieneś iść"

Wybory do europarlamentu 2024: czas start. 6 czerwca do urn poszli Holendrzy, w Polsce głosowanie będzie 9 czerwca. W Holandii to dziesiąte wybory europejskie, dla Polski to dopiero będą piąte. Lider skrajnie prawicowej Partii Wolności Geert Wilders chce wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego, żeby odebrać władzę innym instytucjom europejskim. W zeszłym roku jego partia wygrała wybory parlamentarne w Holandii.

- Moim zdaniem wszyscy powinni skorzystać ze swojego prawa głosu. Nawet jeśli głosujesz na kogoś, kogo nie popieram, to i tak powinieneś iść. To twój przywilej. Skorzystaj z niego - apeluje Eileen Limburg, studentka z Hagi.

Geert Wilders chce wzmocnić rolę Parlamentu Europejskiego

Wilders postuluje wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego, ale tylko po to, by głosami swoich przyszłych europosłów osłabić rolę innych unijnych instytucji.

Wybory do Parlamentu Europejskiego to drugie największe głosowanie na świecie

- Martwię się o przyszłość moich dzieci i wnuków, tym, co dzieje się z naszą planetą. Mam nadzieję, że założenia Zielonego Ładu będą realizowane. Na pewno potrzebujemy transformacji energetycznej i gospodarczej tak, aby nasza planeta mogła to wytrzymać. A do tego bezpieczeństwo. To, co dzieje się w Ukrainie, pokazało nam, że wojna jest możliwa w każdym momencie - mówi Marten van den Berg, pracownik rządu.