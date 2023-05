Brytyjscy saperzy i pirotechnicy szkolą ukraińskich żołnierzy. "Trudno opisać tę pomoc słowami czy liczbami"

Ukraińscy żołnierze szkolą się także w Wielkiej Brytanii. Uczą się, jak używać zachodniego sprzętu, który trafia na front, a także tego, jak samemu konstruować broń. - Trudno opisać tę pomoc słowami czy liczbami. Trafia ona wprost do naszych serc. Jesteśmy za nią bardzo, ale to bardzo wdzięczni - zapewnia "Skif", ukraiński żołnierz.

Brytyjscy pirotechnicy i saperzy przekazują Ukraińcom nabyte na przestrzeni wielu lat doświadczenia w kontekście tworzenia materiałów wybuchowych. Sami szlifowali warsztat przy okazji wielu współczesnych konfliktów zbrojnych. To nie są zwyczajne ładunki. To ukraińska tajna broń w walce z rosyjskim okupantem. - Jeśli mamy cel o wysokim priorytecie, z pewnością użyjemy tego sprzętu przeciw niemu - zapewnia "Skif", żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ta broń nie jest wykorzystywana wobec małych obiektów. Użyto jej również do zniszczenia budynku w Bachmucie, w którym przebywało kilkadziesiąt osób. - Ten sprzęt służy nam do unieszkodliwiania wroga. Używamy go do produkcji urządzeń wybuchowych stosowanych na polu bitwy, na ziemi lub w powietrzu, jako amunicja do dronów - dodaje "Skif".

Miara pomocy

Nie chodzi jedynie o unikalne umiejętności brytyjskich ekspertów. Mają też to, czego potrzeba do prowadzenia operacji dywersyjnych, czyli komponenty do produkcji materiałów wybuchowych. Zaawansowane zapalniki, specjalistyczne mikroczipy, gogle noktowizyjne, urządzenia do prowadzenia obserwacji z ukrycia czy drukarki 3D bez trudu można kupić poza Ukrainą. Tu popyt na nie jest bardzo duży, bowiem na froncie trwa również walka z czasem. Niekiedy zdobycie potrzebnych komponentów za pośrednictwem NATO-wskich partnerów trwa zbyt długo. - Trudno opisać tę pomoc słowami czy liczbami. Trafia ona wprost do naszych serc. Jesteśmy za nią bardzo, ale to bardzo wdzięczni - zapewnia "Skif".