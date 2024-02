Władimir Kara-Murza, słynny rosyjski opozycjonista, został przeniesiony do syberyjskiej kolonii karnej

Jeden z najzagorzalszych krytyków Kremla, odsiadujący karę 25 lat pozbawiania wolności za krytykę reżimu, został przeniesiony do syberyjskiej kolonii karnej. Władimir Kara-Murza dwa lata temu trafił za kraty po tym, jak rząd Putina nazwał "reżimem morderców". Zdaniem obserwatorów w ten sposób Putin pozbywa się każdego, kto publiczne odważy się krytykować jego władzę. Z żoną opozycjonisty rozmawiał Matthew Chance z telewizji CNN.

Władimir Kara-Murza był widziany publicznie po raz ostatni na sali sądowej. Jego więzienny drelich mienił się kolorami na monitorze z sali, kiedy chwalił postawę tych Rosjan, którzy - podobnie jak - on sprzeciwiają się wojnie w Ukrainie.

Opozycjonista odsiaduje wyrok 25 lat pozbawienia wolności za krytykę Kremla. Jego żona w rozmowie z CNN informuje, że Władimir został nagle przeniesiony do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. To jedno z najcięższych syberyjskich więzień. - Najwyraźniej powodem przeniesienia było uznanie go za konsekwentnie łamiącego zasady odbywania kary. Przykładowe naruszenie polegało na tym, że nie ułożył prawidłowo poduszki na łóżku, albo nie zapiął guzika w koszuli - mówi Jewgienija Kara-Murza.