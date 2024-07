Wielkie gwiazdy, milionowe gaże i rozgłos na cały świat. Tak "ślub roku" organizuje najbogatsza rodzina w Azji

Ślub przedstawicieli najbogatszych rodzin w Indiach może przejść do historii. Na imprezie przedweselnej wystąpił Justin Bieber, a samo wesele mają uświetnić między innymi Adele i Lana del Rey. Wśród gości nie zabraknie też innych miliarderów.

To dla nich w marcu śpiewała Rihanna, a teraz Justin Bieber. Kanadyjski piosenkarz przyleciał do Mumbaju w piątek na prywatną imprezę. Według niektórych mediów za występ dla Ananta Ambaniego i Radhiki Merchant miał otrzymać 10 milionów dolarów.

- Taki koncert jest dla niego opcją bardzo przyjemną, bo występuje w mniejszym gronie osób, jest traktowany jak prawdziwa gwiazda, ma tak zwany royal treatment. Gdybym miał taki budżet, to zrobiłbym wszystko, żeby zaprosić swoją idolkę na koncert - mówi Daniel Matejczyk, dziennikarz, ekspert popkultury.

Budżet - właściwie nieskończony - posiada Mukesh Ambani. Według "Forbesa" aktualnie 11. na liście najbogatszych ludzi świata. A żeni się jego najmłodszy syn.

Rodzina Ambanich, w przeciwieństwie do innych rodzin z miliardami na koncie, jest nie tylko bogata, ale też chce być znana i to pod każdą szerokością geograficzną. Jest na dobrej drodze, bo od kilu miesięcy pisze o niej cały świat. "Najbogatszy człowiek w Azji ma zamiar urządzić ślub roku swojemu synowi" - donosi brytyjski "The Independent". Impreza, o której mowa, jeszcze się nie zaczęła, bo 3-dniowe wesele ma wystartować 12 lipca. Wokół uroczystości od lutego organizowane są jednak inne imprezy okołozaręczonowe, okołoweselne czy coś, co w europejskich warunkach można porównać do wieczoru kawalerskiego i panieńskiego.

Na liście gwiazd, które ściągnęli do siebie narzeczeni, była już Katy Perry, a są jeszcze Adele, Drake i Lana Del Rey. Takie występy to już powoli tradycja, bo kilka lat wcześniej ślub brała córka Mukesha Ambaniego i jego najstarszy syn.

- Do tej pory na przyjęciach organizowanych przez indyjskich miliarderów wystąpiły Rihanna, Beyonce, Katy Perry, zespół Backstreet Boys, raper Pitbull czy włoski tenor Andrea Bocelli - informuje Patryk "Patryczon" Wasowski, ekspert popkultury, influencer.

Atrakcje w postaci prywatnych koncertów to jednak tylko element obchodów, których celem jest celebrowanie miłości młodych. "Pod koniec maja para wraz z 1200 przyjaciół, członków rodzin i współpracowników, weszła na pokład statku wycieczkowego w Palermo we Włoszech, by udać się w czterodniowy rejs po Morzu Śródziemnym" - informuje "Vanity Fair".

Majątek szacowany na 120 miliardów dolarów

Rodzina posiada majątek szacowany na 120 miliardów dolarów. Mieszka w 27-kondygnacyjnej rezydencji uznawanej za najdroższy prywatny wieżowiec świata. Antilia Tower potrafi wytrzymać atak terrorystyczny, a także trzęsienie ziemi o sile 8 stopni w skali Richtera. Od lat wielu ekspertów uważało budynek za symbol coraz większych społecznych dysproporcji.

- W kraju, gdzie tak duża liczba ludzi żyje w biedzie, ludzie tracą ziemię i środki do życia, ta przepaść między bogatymi i biednymi stanowi duży problem. Nie chodzi konkretnie o pana Ambaniego, ale o naturę wzrostu gospodarczego - zwraca uwagę S. Parasuraman, socjolog.

Mukesh Ambani odziedziczył majątek po ojcu i zaczął go mnożyć. Inwestuje w odnawialne źródła energii, posiada też jedną z największych firm telekomunikacyjnych w kraju i sieć supermarketów. - To, co robi największe wrażenie, to chyba przemysł ciężki. Na tym przemyśle ciężkim się chyba też najbardziej wzbogacili. Są właścicielami jednej z największych na świecie prywatnych rafinerii ropy - informuje doktor Weronika Rokicka z Wydziału Orientalistycznego UW, autorka książki "Indie, kraj miliarda marzeń".

Na liście gości zaproszonych na wcześniejsze przedweselne wydarzenia byli - według indyjskich mediów - inni miliarderzy. Między innymi Bill Gates, a także milionerka i córka byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ivanka Trump.

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS