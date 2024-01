Taylor Swift zachęci młodych do udziału w eurowyborach? "Mam nadzieję, że ktoś przekaże jej tę prośbę"

Choć Taylor Swift w wyborach europejskich głosować nie może, jej głos może liczyć się bardziej, niż ktokolwiek może sądzić. Amerykanka jest numerem jeden na amerykańskiej scenie muzycznej, a magazyn "Time" dał jej tytuł Człowieka Roku 2023. Swift jest gwiazdą na całym świecie, również w Europie, co chciałby wykorzystać wiceszef Komisji Europejskiej. Plan jest taki, by Taylor Swift i inni popularni artyści zachęcili młodych do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Taylor Swift to obecnie najpopularniejsza piosenkarka świata. Jej konto na Instagramie śledzi ponad ćwierć miliarda ludzi. Kiedy w 2023 roku za jego pośrednictwem zaapelowała do swoich fanów, by zarejestrowali się jako wyborcy, następnego dnia zrobiło to 35 tysięcy młodych Amerykanów. 9 maja gwiazda wystąpi w Paryżu.

Wiceszef Komisji Europejskiej chciałby, by Taylor Swift tego dnia zmobilizowała młodych Europejczyków do wzięcia udziału w czerwcowych eurowyborach. Tak, jak wcześniej zachęcała do głosowania ich amerykańskich rówieśników. - Mam wielką nadzieję, że zrobi to samo dla młodych europejczyków i mam nadzieję, że ktoś z jej zespołu medialnego będzie śledził tę konferencję prasową i przekaże jej tę prośbę - mówi Margaritas Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Taylor Swift do tej pory nie odpowiedziała publicznie na ten dość specyficzny apel. Ale słowa wiceszefa Komisji Europejskiej wywołały tak szeroki rozgłos, że - jak donosi telewizja Euronews - w Brukseli powstał pomysł stworzenia listy europejskich artystów, którzy mieliby zachęcać młodych do czerwcowego głosowania.

Otwiera ją włoski zespół Maneskin. Znalazły się na niej też hiszpańska piosenkarka Rosalia i Belgijka Angele. Lista miałyby być poszerzana tak, by akcja zyskała jak najszerszy zasięg geograficzny i dotarła do wyborców we wszystkich 27 krajach Unii. - Nikt nie zmobilizuje młodych ludzi bardziej, niż inni młodzi ludzie. Tak to działa. Młodzi zrobią to skuteczniej niż komisarze przemawiający w sali prasowej - uważa Margaritas Schinas.

Wybory mniejszej popularności

Eurowybory nie wywołują tak wielkich emocji, jak wybory krajowe, dlatego zazwyczaj frekwencja w głosowaniu europejskim jest niższa. W domach pozostają najcześciej najmłodsi wyborcy. Kierowane są do nich specjalne kampanie. Władze Belgii, Niemiec, Malty i Austrii obniżyły nawet wiek uprawniający do głosowania w eurowyborach do 16. roku życia. - To młodzi najbardziej zyskują na otwartym, demokratycznym społeczeństwie, możliwościach edukacji i szkoleń, programie wymiany Erasmus i otwartych granicach - wylicza Margaritas Schinas.

Taylor Swift jest znana ze swojego zaangażowania politycznego. Aktywnie wspiera amerykańską Partie Demokratyczną. Magazyn "Time" uznał celebrytkę Człowiekiem Roku 2023. Piosenkarka w pokonanym polu zostawiła między innymi króla Karola III czy Xi Jinpinga. Nagroda przypadła jej za "zbudowanie własnego świata, w którym było miejsce dla tak wielu ludzi, za uczynienie swojej historii światową legendą, za danie radości społeczeństwu, które desperacko tego potrzebowało".

