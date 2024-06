W Niemczech też jest bieda i rozczarowanie politykami. W pewnej dzielnicy Duisburga mało kto w ogóle głosuje

czytaj dalej

Wybory do europarlamentu 2024: czas start. 6 czerwca do urn poszli Holendrzy, w Polsce głosowanie będzie 9 czerwca. W Holandii to dziesiąte wybory europejskie, dla Polski to dopiero będą piąte. Lider skrajnie prawicowej Partii Wolności Geert Wilders chce wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego, żeby odebrać władzę innym instytucjom europejskim. W zeszłym roku jego partia wygrała wybory parlamentarne w Holandii.