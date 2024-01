"Ukraina nie jest niezależnym i suwerennym krajem. Od rewolucji na Majdanie znajduje się pod całkowitą kontrolą Stanów Zjednoczonych" - te słowa nie padły na Kremlu, a w słowackim radiu publicznym. Wypowiedział je premier Słowacji. Robert Fico przedstawił też swoją wizję końca wojny na wschodzie Europy. - Musi być zawarty jakiś kompromis, który będzie bolesny dla obu stron. Czego oni oczekują? Że Rosjanie opuszczą Krym, Donbas i Ługańsk? To nierealistyczne - podkreślił premier Słowacji. Fico nie wytłumaczył już, w jaki sposób taki kompromis miałby zaboleć rosyjskiego agresora. Na jego słowa zareagowała ukraińska dyplomacja. Przypomniała słowackiemu premierowi, że Ukraina walczy również o to, by Rosjanie nie wtargnęli do jego kraju.