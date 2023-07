Polscy wojskowi odwiedzili amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford. "To już nie jest tylko kwestia zdjęcia"

USS Gerald R. Ford to najnowocześniejszy i największy na świecie lotniskowiec z napędem atomowym, a zarazem największy na świecie okręt wojskowy. To także duma amerykańskiej marynarki wojennej i duma Stanów Zjednoczonych.

- To pierwszy od 40 lat lotniskowiec zaprojektowany całkowicie od nowa. Cieszymy się ze wszystkich nowych technologii, które tu mamy, zwłaszcza z elektromagnetycznych katapult. Dzięki nim możemy wystartować cięższe typy samolotów, ale także samoloty bezzałogowe. Nowe katapulty w mniejszym stopniu obciążają maszynę, a to sprawia, że żywotność samolotów się wydłuża - mówi kpt. Paul Lanzilotta, dowódca okrętu.

- W tej chwili mamy system, który może wynieść zarówno samolot F-18, jak i 180-kilogramowy dron, dokładnie z tego samego miejsca. To jest ważne dla polskiego bezpieczeństwa, ponieważ niezależnie od tego, czy to będzie F-18 czy dron, to mamy tutaj dynamiczny system technologii na polskim niebie i terenach wokół Polski, który gwarantuje to, że Polska jest bezpieczna - podkreśla Mark Brzezinski.