USA wprowadzają regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Chodzi o bezpieczeństwo

Nie są w stanie stworzyć koalicji, prezydent też trochę kluczy, a premier Morawiecki otwarcie kręci. Można powiedzieć, to jest rzecz niebywała, bo nie są w stanie nawet stwierdzić tego, że nie są w stanie rządzić - mówił w "Faktach po Faktach" Michał Szczerba (Koalicja Obywatelska), komentując brak decyzji prezydenta w sprawie powierzenia misji stworzenia rządu. - Prezydent bierze pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje, za przedłużanie tego żenującego spektaklu - stwierdził Marcin Kulasek (Nowa Lewica).