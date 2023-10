USA. Uczniowie z wymiany uratowali kolegę ze szkoły. Jednym z bohaterów jest Polak Szymon Koszyca

W chrześcijańskiej szkole w Winston-Salem w Karolinie Północnej to był dzień jak każdy, ale do czasu. Dla 18-letniego, młodego koszykarza - Dejohna Blunta - mógł on skończyć się tragicznie. Blunt podczas niedzielnego meczu nagle osunął się na ziemię i stracił przytomność.